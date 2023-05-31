США приветствуют слова Алиева о готовности рассматривать вопрос об «амнистии» - Mediamax.am

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США приветствуют слова Алиева о готовности рассматривать вопрос об «амнистии»


Фото: middleeastmonitor.com


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер выступил с заявлением на тему переговоров Армении и Азербайджана.

«Мы рады видеть, что переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются. Как заявил госсекретарь Блинкен, мир на Южном Кавказе достижим. Недавно мы отметили приверженность премьер-министра Пашиняну миру, и мы приветствуем недавние высказывания президента Алиева о готовности рассматривать вопрос об амнистии.

 

Лидеры Армении и Азербайджана встретятся на этой неделе в Кишиневе с нашими европейскими партнерами, и мы надеемся, что это станет продуктивным шагом к решению вопросов за столом переговоров, а не путем насилия. Агрессивная риторика может только увековечить насилие прошлого, а конструктивный диалог – публичный и приватный - может создать мир, возможности и надежду. Соединенные Штаты готовы поддержать усилия обеих сторон по заключению прочного и достойного мирного соглашения»,- заявил Миллер.

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