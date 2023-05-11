Захарова прокоментировала публикацию в Азербайджане статью главы офиса Зеленского - Mediamax.am

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Захарова прокоментировала публикацию в Азербайджане статью главы офиса Зеленского


Фото: axios.com


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию на узбекистанском и азербайджанском новостных порталах статьи главы офиса президента Украины Андрея Ермака, в которой «он пытается выставить Россию чуть ли не главную угрозу дружественным нашей стране народам».

 

«Предоставление в союзных нам странах «трибуны» высокопоставленному представителю нацистских властей Украины для извращения сути наших отношений, конечно, вызывает вопросы. Безусловно, «коллективный Запад» не скрывает намерений нанести урон России, используя для этого, в том числе и постсоветское пространство. С уважением относимся к свободе прессы. Однако исходим из того, что информационное поле в дружественных нам странах не может быть местом для трансляции заведомо ложных и провокационных измышлений», - заявила Захарова.

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