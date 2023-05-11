В Баку пока не приняли решения об участии во встрече с Макроном и Шольцем - Mediamax.am

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В Баку пока не приняли решения об участии во встрече с Макроном и Шольцем


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. В Баку пока не приняли решения об участии президента Азербайджана во встрече в Кишиневе 1 июня.

В распространненом ранее на этой неделе заявлении секретариата президента Европейского совета говорилось, что помимо предстоящей 14 мая в Брюсселе трехсторонней встречи Шарля Мишеля, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, 1 июня ее участники встретяться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПО) в Кишиневе 1 июня.

 

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде подтвердил сегодня участие Ильхама Алиева на трехсторонней встрече 14 мая в Брюсселе.

 

По его словам, Баку заявил о возможности участия азербайджанской стороны в неформальной встрече в Кишиневе при условии, что она не заменит брюссельский формат и не изменит этот формат. «Однако окончательного согласия на участие во встрече в Кишиневе пока нет, учитывая, что детали рассматриваемой встречи не были подробно раскрыты», - добавил Гаджизаде.

 

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