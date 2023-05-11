Москва ожидает от Армении «инициативных шагов» в вопросе миссии ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала «контрпродуктивной» публичную критику ОДКБ со стороны официального Еревана.

«Откровенно говоря, вызывает недоумение стремление армянского руководства обсуждать вопросы эффективности Организации вне ее самой, когда для этого в ОДКБ имеются все необходимые форматы и налаженные каналы взаимодействия. Самое главное, участники этой структуры, которые готовы не только выслушать, но и работать на этом направлении.

Как бы то ни было, ожидаем от армянских партнеров инициативных шагов по возобновлению предметной работы над развертыванием на территории Армении миссии ОДКБ и другими совместными мерами помощи нашему союзнику. Российская сторона к такой работе готова, о чем в Ереване хорошо знают», - сказала Захарова на брифинге в Москве 10 мая.