Лавров: «Турция – наш добрый сосед и важный партнер»

Ереван/Медиамакс/. Глава МИД России Сергей Лавров назвал сегодня Турцию «добрым соседом и важным партнером».
«Видим, насколько вырос за последние годы международный и региональный авторитет Турции. Настроены на дальнейшее расширение и укрепление нашего двустороннего взаимодействия с Турецкой Республикой, которая в этом году отмечает 100-летний юбилей.
Не могу не упомянуть в этой связи о беспрецедентной взаимной поддержке, которую Москва и Анкара оказали друг другу в те уже далекие и непростые для наших стран времена, когда формировалась государственность Турецкой Республики и проходили известные события на территории нашей страны», - сказал Лавров, выступая в Москве на открытии четыресторонней встречи глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии.
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