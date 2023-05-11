Лавров: «Турция – наш добрый сосед и важный партнер»

Ереван/Медиамакс/. Глава МИД России Сергей Лавров назвал сегодня Турцию «добрым соседом и важным партнером».

«Видим, насколько вырос за последние годы международный и региональный авторитет Турции. Настроены на дальнейшее расширение и укрепление нашего двустороннего взаимодействия с Турецкой Республикой, которая в этом году отмечает 100-летний юбилей.

Не могу не упомянуть в этой связи о беспрецедентной взаимной поддержке, которую Москва и Анкара оказали друг другу в те уже далекие и непростые для наших стран времена, когда формировалась государственность Турецкой Республики и проходили известные события на территории нашей страны», - сказал Лавров, выступая в Москве на открытии четыресторонней встречи глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии.