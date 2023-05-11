Байрамов и Мирзоян встретятся в Москве

Ереван /Медиамакс/. Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 19 мая Москве.

Об этом Арменпресс сообщила официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана с 1 по 4 мая провели переговоры в Вашингтоне, а 14 мая в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.