Байрамов и Мирзоян встретятся в Москве

Ереван /Медиамакс/. Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 19 мая Москве.
Об этом Арменпресс сообщила официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян.
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана с 1 по 4 мая провели переговоры в Вашингтоне, а 14 мая в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
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