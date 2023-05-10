Экс-посол США в ОБСЕ: У сторон противоположные национальные цели - Mediamax.am

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Экс-посол США в ОБСЕ: У сторон противоположные национальные цели


Фото: Getty Images


Ереван /Медиамакс/. Бывший губернатор штата Вирджиния и бывший посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор считает маловероятными компромиссы между Арменией и Азербайджаном.

В статье о посреднических усилиях США, опубликованной на сайте Newsweek, Гилмор отметил, что положительный исход переговоров остается «желательным», однако призвал американских дипломатов не недооценивать глубину вражды и учитывать «противоположные национальные цели» сторон.

 

«Вы должны обратить внимание на их интересы, а затем посмотреть, сможете ли вы найти способ предложить двум странам modus vivendi («согласие в условиях разногласия» - Медиамакс), - сказал Джеймс Гилмор.

 

«Думаю, русские сегодня слишком заняты. Если это обстоятельство открывает двери для американского посредничества, это хорошо», - добавил бывший посол США в ОБСЕ.

 

Медиамакс отмечает, что в марте 2020 года посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор говорил, что карабахский конфликт не имеет военного решения. Он отмечал, что регулярно встречается с американским, российским и французским сопредседателями Минской группы ОБСЕ. «Пока они продолжают свои дипломатические усилия, мы, по меньшей мере, не видим выстрелов»,- заметил посол США.

20 ноября 2020 года Джеймс Гилмор заявил:

 

«Соединенные Штаты искренне приветствуют прекращение насилия в нагорно-карабахском конфликте. Мы видим, что при посредничестве России была достигнута договоренность  о прекращении военных действий и придаем важное значение представленной сегодня дополнительной информации в связи с фактическим выполнением этого соглашения. Мы призываем стороны сотрудничать с сопредседателями Минской группы для урегулирования нерешенных вопросов, а также достижения прочного мирного урегулирования конфликта».

 

Он подчеркнул, что любое окончательное урегулирование должно основываться на принципах, закрепленных в Хельсинкском Заключительном акте, которые предусматривают исключение применения силы, ее угрозы, а также территориальную целостность и право наций на равенство и самоопределение.

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