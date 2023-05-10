В ближайшие 6 месяцев Пашинян и Алиев встретятся как минимум трижды - Mediamax.am

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В ближайшие 6 месяцев Пашинян и Алиев встретятся как минимум трижды


Фото: Reuters


Ереван /Медиамакс/. Секретариат президента Европейского совета официально подтвердил, что 14 мая Шарль Мишель примет в Брюсселе премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В сообщении говорится:

 

«Председатель Мишель продолжал находиться в тесном контакте с лидерами Армении и Азербайджана для продвижения усилий ЕС, направленных на достижение стабильности на Южном Кавказе и нормализацию отношений между двумя странами.

 

Лидеры договорились встретиться вновь 14 мая 2023 года в Брюсселе для проведения трехсторонней встречи.

 

Обсуждения будет сопровождаться встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПО), который состоится в Кишиневе 1 июня 2023 года.

 

Лидеры также договорились продолжать трехсторонние встречи в Брюсселе настолько часто, насколько это необходимо для обсуждения текущих событий и вопросов повестки брюссельских встреч.

 

Председатель Мишель также выразил намерение пригласить лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Германии на вторую встречу в рамках очередного саммита ЕПО, который состоится в Гранаде в октябре 2023 года».

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