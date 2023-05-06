МИД Армении: «Позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся»

Ереван /Медиамакс/. По итогам переговоров глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне МИД Армении выступил с ообщением.
В нем, в частности, говорится:
«Министры поделились мнениями о текущей ситуации и представили свои позиции по существующим вопросам, касающимся урегулирования отношений.
Министры и их команды достигли прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений», при этом зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся.
Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились продолжить обсуждения».
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