Министры добились «существенного прогресса», заявил Блинкен

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением по итогам переговоров глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне, продолжавшихся с 1 по 4 мая.

В заявлении говорится:

«На этой неделе я принимал министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна для двусторонних мирных переговоров. После интенсивной и конструктивной серии двусторонних и трехсторонних обсуждений стороны добились существенного прогресса в отношении сложных вопросов. Оба продемонстрировали искреннюю приверженность нормализации отношений и прекращению давнего конфликта между двумя странами.

Армения и Азербайджан в принципе согласились на определенные условия и лучше понимают позиции друг друга по нерешенным вопросам. Я предложил министрам вернуться в свои столицы, чтобы поделиться со своими правительствами мнением о том, что при наличии дополнительной доброй воли, гибкости и компромисса соглашение будет в пределах досягаемости. Они будут и впредь пользоваться полной поддержкой и участием Соединенных Штатов в своих усилиях по обеспечению прочного и устойчивого мира».