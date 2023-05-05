Никол Пашинян отбывает в Чехию

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 4 по 5 мая будет находиться с официальным визитом в Чехии.
Пресс-служба правительства сообщает, что Никол Пашинян проведет встречи с премьер-министром, президентом, главами обеих палат парламента Чехии.
Премьер-министр также посетит Центр трансатлантических отношений в Праге.
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