Никол Пашинян отбывает в Чехию - Mediamax.am

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Никол Пашинян отбывает в Чехию


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 4 по 5 мая будет находиться с официальным визитом в Чехии.

Пресс-служба правительства сообщает, что Никол Пашинян проведет встречи с премьер-министром, президентом, главами обеих палат парламента Чехии.

 

Премьер-министр также посетит Центр трансатлантических отношений в Праге.

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