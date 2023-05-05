США продолжают оставаться «глубоко вовлеченными» в процесс

Ереван /Медиамакс/. Американская сторона не может представить подробностей продолжающихся в США переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
Об этом сказал ана брифинге официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель.
«Я могу лишь подтвердить, что США привержены делу достижения мирного будушего для региона Южного Кавказа, и мы считаем прямой диалог ключом к долговременному миру», - отметил он.
Ведант Патель заметил, что старший советник по вопросам переговоров на Кавказе Луно Боно «продолжает оставаться глубоко вовлеченным в этот процесс, но я не хочу забегать вперед».
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