Переговоры продолжаются с «глубоким вовлеченем» США - Mediamax.am

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Переговоры продолжаются с «глубоким вовлеченем» США


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана продолжают переговоры в Вашингтоне, в процесс «глубоко вовлечены» американские дипломаты.

Об этом сказал ана брифинге официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

 

Отвечая на вопрос о том, кто участвует в переговорах за закрытыми дверями, он сказал:

 

«О составе своих делегаций могут говорить сами страны. Но ряд американских дипломатов глубоко вовлечены в этот процесс. Старший советник по переговорам на Кавказе Лу Боно глубоко вовлечен не только в этих встречах, но и в рамках своей работы на Южном Кавказе. Вы знаете, что госсекретарь Блинкен принял участие в первой пленарной сессии и встретился с министрами за ужином. Так что мы продолжаем оставаться глубоко вовлеченными».

 

Отвечая на вопрос о том, как сильно могут стороны сблизить свои позиции по по итогам переговоров в США, Ведант Патель воздержался от «гипотетеческих предположений».

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