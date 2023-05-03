Переговоры в США продолжатся несколько дней, заявили в Баку - Mediamax.am

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Переговоры в США продолжатся несколько дней, заявили в Баку


глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде
глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде

Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении в США продолжатся несколько дней.

Об этом агентству Trend сказал сегодня глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

 

«Основной темой переговоров является мирное соглашение. На данный момент не можем раскрыть детали. Встречи продолжатся несколько дней», - сказал он.

 

МИД Армении пока не делал заявлений относительно того, как долго продлятся переговоры в США.

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