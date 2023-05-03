Переговоры в США продолжатся несколько дней, заявили в Баку

Ереван /Медиамакс/. Переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении в США продолжатся несколько дней.

Об этом агентству Trend сказал сегодня глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Основной темой переговоров является мирное соглашение. На данный момент не можем раскрыть детали. Встречи продолжатся несколько дней», - сказал он.

МИД Армении пока не делал заявлений относительно того, как долго продлятся переговоры в США.