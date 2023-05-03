Песков прокомментировал переговоры Армении и Азербайджана в США - Mediamax.am

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Песков прокомментировал переговоры Армении и Азербайджана в США


Фото: spbdnevnik.ru


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что «помощь в урегулировании ситуации между Арменией и Азербайджаном может приветствоваться, но только на основе трехсторонних договоренностей, заключенных вместе с Россией».

Комментируя встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с главами МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне, Песков сказал:

 

«Разумеется, любая помощь, которая может помочь урегулированию на этой базе, она может приветствоваться. Но мы также знаем, что бывают и разные попытки, которые размывают основу для урегулирования, что в перспективе может не дать результата. Будем надеяться, что в данном случае речь идет о первом случае».

 

«Решение существующих проблем между двумя странами и возможная выработка каких-то совместных действий и шагов, направленных на снижение напряженности в регионе в первую очередь возможны на основе трехсторонних документов, которые были подписаны вместе с Россией. Пока каких-либо других правовых основ, которые бы способствовали урегулированию, нет. Соответственно, пока до сих пор эти трехсторонние документы являются абсолютно безальтернативными».

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