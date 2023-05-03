Ален Симонян примет участие в саммите ПА ОЧЭС в Турции - Mediamax.am

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Ален Симонян примет участие в саммите ПА ОЧЭС в Турции


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Делегация во главе со спикером парламента Армении Аленом Симоняном отправится 3 мая в Анкару.

Как сообщает пресс-служба парламента, делегация примет участие в саммите руководителей парламентов государств-членов, посвященном 30-летию создания Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества и в пленарном заседании Ассамблеи.

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