Ален Симонян примет участие в саммите ПА ОЧЭС в Турции

Ереван /Медиамакс/. Делегация во главе со спикером парламента Армении Аленом Симоняном отправится 3 мая в Анкару.
Как сообщает пресс-служба парламента, делегация примет участие в саммите руководителей парламентов государств-членов, посвященном 30-летию создания Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества и в пленарном заседании Ассамблеи.
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