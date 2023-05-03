Судя по всему, Мирзоян и Байрамов продолжат переговоры в Вашингтоне

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана могут продолжить переговоры в Вашингтоне, начавшиеся 1 мая.
Как сообщает Медиамакс, об этом свидетельствуют ответы официального представителя Госдепартамента США Веданта Пателя на вопросы журналистов на брифинге в Вашингтоне.
В частности, отвечая на вопрос об ожиданиях американской стороны о том, что может произойти в ближайшие дни, Ведант Патель сказал:
«Не собираюсь забегать вперед, но могу сказать, что мы рады принимать министров иностранных дел Армении и Азербайджана с целью содействия переговорам на этой неделе, целью которых является мирное будущее для региона Южного Кавказа».
«Госсекретарь Блинкен уверен, что прямой диалог является ключом для решения существующих вопросов и достижения долговременного мира», - добавил представитель Госдепартамента.
Отвечая на другой вопрос о возможности продолжения встреч в Вашингтоне, Ведант Патель отметил:
«Не буду забегать вперед, поскольку прошел только первый день. Могу сказать, что мир возможен для этих стран».
Комментируя информацию о том, что Мирзоян и Байрамов задержатся в Вашингтоне на несколько дней, американский дипломат сказал:
«Оставлю на усмотрение министров комментировать их собственный график».
Медиамакс отмечает, что в сообщении МИД Армении о встрече в Вашингтоне 1 мая не говорилось о возможности продолжения переговоров в американской столице.
«1 мая в столице США Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации с безопасностью в регионе, процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Была затронута гуманитарная ситуация, сложившаяся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора», - говорилось в сообщении МИД Армении.
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