Судя по всему, Мирзоян и Байрамов продолжат переговоры в Вашингтоне

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана могут продолжить переговоры в Вашингтоне, начавшиеся 1 мая.

Как сообщает Медиамакс, об этом свидетельствуют ответы официального представителя Госдепартамента США Веданта Пателя на вопросы журналистов на брифинге в Вашингтоне.

В частности, отвечая на вопрос об ожиданиях американской стороны о том, что может произойти в ближайшие дни, Ведант Патель сказал:

«Не собираюсь забегать вперед, но могу сказать, что мы рады принимать министров иностранных дел Армении и Азербайджана с целью содействия переговорам на этой неделе, целью которых является мирное будущее для региона Южного Кавказа».

«Госсекретарь Блинкен уверен, что прямой диалог является ключом для решения существующих вопросов и достижения долговременного мира», - добавил представитель Госдепартамента.

Отвечая на другой вопрос о возможности продолжения встреч в Вашингтоне, Ведант Патель отметил:

«Не буду забегать вперед, поскольку прошел только первый день. Могу сказать, что мир возможен для этих стран».

Комментируя информацию о том, что Мирзоян и Байрамов задержатся в Вашингтоне на несколько дней, американский дипломат сказал:

«Оставлю на усмотрение министров комментировать их собственный график».

Медиамакс отмечает, что в сообщении МИД Армении о встрече в Вашингтоне 1 мая не говорилось о возможности продолжения переговоров в американской столице.

«1 мая в столице США Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации с безопасностью в регионе, процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Была затронута гуманитарная ситуация, сложившаяся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора», - говорилось в сообщении МИД Армении.