В Ереване подтвердили подготовку встречи Мирзоян-Байрамов

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сегодня подтвердила, что есть договоренность о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана.

Сегодня ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что достигнута договоренность о провдении такой встречи.

«Как мы сообщали ранее, есть предложения о встречах, а сейчас есть и договоренности. Конкретную дату сообщим дополнительно», - сообщила «Арменпресс» Ани Бадалян.