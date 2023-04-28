В Ереване подтвердили подготовку встречи Мирзоян-Байрамов

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сегодня подтвердила, что есть договоренность о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана.
Сегодня ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что достигнута договоренность о провдении такой встречи.
«Как мы сообщали ранее, есть предложения о встречах, а сейчас есть и договоренности. Конкретную дату сообщим дополнительно», - сообщила «Арменпресс» Ани Бадалян.
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