Замминистра иностранных дел России провел встречи в Ереване

Ереван /Медиамакс/. 25 апреля замминистра иностранных дел России Михаил Галузин провел в Ереване консультации с заместителями министра иностранных дел Армении Ваге Геворгяном и Мнацаканом Сафаряном.
В сообщении МИД РФ говорится, что состоялась отдельная беседа Миахила Галузина с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
«Состоялся обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений и обеспечению региональной безопасности. Стороны отметили позитивную динамику российско-армянского союзнического взаимодействия. Подчеркнуто поступательное развитие диалога на высшем и высоком уровнях, а также наращивание сотрудничества профильных ведомств, по парламентской линии, межрегиональных контактов и культурных связей. Отмечена рекордная динамика торгово-экономических отношений. Высказано удовлетворение степенью координации России и Армении в международных организациях.
Подробно обсуждена текущая ситуация в регионе, прежде всего в контексте вызывающего серьезную озабоченность осложнения обстановки в зоне ответственности Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Обозначена необходимость активизации усилий по всем направлениям армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с трехсторонними договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана», - говорится в сообщении.
На сайте МИД Армении нет сообщений о встречах Михаил Галузина в Ереване.
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