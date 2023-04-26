Боррель: решение Азербайджана противоречит позиции ЕС - Mediamax.am

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Боррель: решение Азербайджана противоречит позиции ЕС


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал решение Азербайджана установить пункт пропуска в Лачинском коридоре.

Выступая 24 апреля на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС, Боррель сказал:

 

«Мы обсудили одностороннее решение Азербайджана установить пункт пропуска в Лачинском коридоре, которое идет вразрез с нашим призывом сократить напряженность».

 

Он отметил, что ЕС готов помогать Армении и Азербайджану в урегулировании ситуации в регионе и напомнил, что ЕС развернул миссию на территории Армении.

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