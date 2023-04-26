Боррель: решение Азербайджана противоречит позиции ЕС

Ереван /Медиамакс/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал решение Азербайджана установить пункт пропуска в Лачинском коридоре.

Выступая 24 апреля на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС, Боррель сказал:

«Мы обсудили одностороннее решение Азербайджана установить пункт пропуска в Лачинском коридоре, которое идет вразрез с нашим призывом сократить напряженность».

Он отметил, что ЕС готов помогать Армении и Азербайджану в урегулировании ситуации в регионе и напомнил, что ЕС развернул миссию на территории Армении.