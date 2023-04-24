США и Франция обеспокоены установкой Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, что установка Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу.
Об этом завил первый заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.
«Мы вновь заявляем, что в Лачинском коридоре должно быть свободное и открытое передвижение людей и торговли, и призываем стороны возобновить мирные переговоры и воздерживаться от провокаций и враждебных действий вдоль границы»,- отметил он.
Франция сожалеет по поводу создания Азербайджаном КПП на въезде в Лачинский коридор, что противоречит обязательствам, принятым в рамках заявлений о прекращении огня, и наносит ущерб переговорному процессу, говорится в заявлении МИД Франции.
«Франция призывает Азербайджан соблюдать свои международные обязательства, в частности, применять временные меры, указанные Международным судом в постановлении от 22 февраля, которые имеют обязательную силу», - отмечается в заявлении.
МИД Франции призвал восстановить свободное передвижение людей и товаров по Лачинскому коридору в обоих направлениях и обеспечить непрерывное снабжение населения газом и электричеством.
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