Армения, Иран и Индия провели первые трехсторонние политические консультации

Ереван /Медиамакс/. Сегодня Ереване состоялись первые трехсторонние политические консультации между министерствами иностранных дел Армении, Ирана и Индии.

«На встрече были обсуждены вопросы, связанные с экономикой и региональными коммуникацямии, намечены перспективы углубления культурных связей и контактов между людьми, а также перспективы трехстороннего сотрудничества в различных сферах. Стороны договорились продолжить консультации», - говорится в сообщении МИД Армении.

Делегации возглавляли заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян, помощник министра иностранных дел Ирана, начальник Главного управления Южной Азии МИЛ Ирана Сейед Расул Мусави и начальник Регионального главного управления МИД Индии Джитендер Пал Сингх.