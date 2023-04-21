Армения, Иран и Индия провели первые трехсторонние политические консультации - Mediamax.am

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Армения, Иран и Индия провели первые трехсторонние политические консультации


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Сегодня Ереване состоялись первые трехсторонние политические консультации между министерствами иностранных дел Армении, Ирана и Индии.

«На встрече были обсуждены вопросы, связанные с экономикой и региональными коммуникацямии, намечены перспективы углубления культурных связей и контактов между людьми, а также перспективы трехстороннего сотрудничества в различных сферах. Стороны договорились продолжить консультации», - говорится в сообщении МИД Армении.

 

Делегации возглавляли заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян, помощник министра иностранных дел Ирана, начальник Главного управления Южной Азии МИЛ Ирана Сейед Расул Мусави и начальник Регионального главного управления МИД Индии Джитендер Пал Сингх.

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