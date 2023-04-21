Стало известно имя кандидата на пост нового посла ЕС в Армении - Mediamax.am

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Стало известно имя кандидата на пост нового посла ЕС в Армении


Андреа Викторин и Марагос Василис
Андреа Викторин и Марагос Василис

Фото: EU in Armenia


Ереван /Медиамакс/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил сегодня, что на должность главы делегации ЕС в Армении выдвинута кандидатура Марагоса Василиса.

Как сообщает официальный сайт ЕС, в настоящее время Василис возглавляет отдел Боснии и Герцеговины и Косово в Генеральном директорате Европейской комиссии по переговорам о соседстве и расширении.

 

Ранее он возглавлял отдел Армении, Азербайджана, Беларуси и Восточного партнерства в том же ведомстве.

 

Если кандидатура Марагоса Василиса будет утверждена, вскоре он заменит Андреа Викторин.

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