Стало известно имя кандидата на пост нового посла ЕС в Армении

Ереван /Медиамакс/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил сегодня, что на должность главы делегации ЕС в Армении выдвинута кандидатура Марагоса Василиса.

Как сообщает официальный сайт ЕС, в настоящее время Василис возглавляет отдел Боснии и Герцеговины и Косово в Генеральном директорате Европейской комиссии по переговорам о соседстве и расширении.

Ранее он возглавлял отдел Армении, Азербайджана, Беларуси и Восточного партнерства в том же ведомстве.

Если кандидатура Марагоса Василиса будет утверждена, вскоре он заменит Андреа Викторин.