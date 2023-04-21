Пашинян считает неприемлемой агрессивную политику Баку

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал сегодня недопустимой агрессивную политику Азербайджана в отношении народа Нагорного Карабаха и территориальной целостности Армении.
Пресс-служба правительства сообщила, что на встрече со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе, американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Лу Боно Пашинян подчеркнул важность усилий администрации США по обеспечению стабильности и безопасности в регионе и представил подходы армянской стороны к урегулированию существующих ключевых вопросов.
«Собеседники обсудили вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом, формированием механизма международного диалога между Степанакертом и Баку, гуманитарным кризисом, вызванным незаконной блокадой Азербайджаном Лачинского коридора, нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, разблокированием региональных транспортных инфраструктур»,- говорится в сообщении.
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