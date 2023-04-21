Пашинян: Миссию ЕС нельзя ставить на один уровень с миссией ОДКБ - Mediamax.am

1688 просмотров

Пашинян: Миссию ЕС нельзя ставить на один уровень с миссией ОДКБ


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что Армения, как и Россия, готова к размещению миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном.

«Мы выразили нашу обеспокоенность, цель возможной миссии ОДКБ в том, чтобы она была эффективной. Это важно как для Армении, так и для региона. Работа в этом направлении продолжается», - сказал Пашинян на брифинге с журналистами в парламенте.

 

Он подчеркнул, что у ОДКБ есть обязательства по обеспечению безопасности в отношении Армении. «Миссию Евросоюза нельзя ставить на один уровень с миссией ОДКБ. Наши ожидания от миссии ОДКБ должны быть намного выше, чем от ЕС».

 

В то же время Никол Пашинян отметил, что «заявление ЕС является четкой политической фиксацией того, что границы 1991 года должны быть сохранены».

 

«Это важная, фундаментальная оценка. Это заявление свидетельствует о нарушении государственной границы Армении»,- сказал он.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Армия и Полиция | Апрель 21, 2023 10:25
Женщины также могут проходить добровольную обязательную военную службу

Внешняя политика | Апрель 20, 2023 17:33
Армения, Иран и Индия провели первые трехсторонние политические консультации

Внешняя политика | Апрель 20, 2023 17:08
Стало известно имя кандидата на пост нового посла ЕС в Армении
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023