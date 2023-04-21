Пашинян: Миссию ЕС нельзя ставить на один уровень с миссией ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что Армения, как и Россия, готова к размещению миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном.

«Мы выразили нашу обеспокоенность, цель возможной миссии ОДКБ в том, чтобы она была эффективной. Это важно как для Армении, так и для региона. Работа в этом направлении продолжается», - сказал Пашинян на брифинге с журналистами в парламенте.

Он подчеркнул, что у ОДКБ есть обязательства по обеспечению безопасности в отношении Армении. «Миссию Евросоюза нельзя ставить на один уровень с миссией ОДКБ. Наши ожидания от миссии ОДКБ должны быть намного выше, чем от ЕС».

В то же время Никол Пашинян отметил, что «заявление ЕС является четкой политической фиксацией того, что границы 1991 года должны быть сохранены».

«Это важная, фундаментальная оценка. Это заявление свидетельствует о нарушении государственной границы Армении»,- сказал он.