Арарат Мирзоян представил Эрике Олсон подходы армянской стороны

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон обсудили вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанских отношений.

Пресс-служба МИД сообщила, что во встрече также принял участие старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе, сопредседатель Минской группы ОБСЕ Лу Боно.

«Арарат Мирзоян представил подходы армянской стороны к урегулированию ключевых вопросов, в том числе, к решению вопросов прав и безопасности армян Нагорного Карабаха для достижения всеобъемлющего и стабильного мира.

Министр подтвердил приверженность Армении мирному процессу, подчеркнув важность отказа Азербайджана от максималистких устремлений, агрессивной политики и воинственной риторики в отношении народа Нагорного Карабаха и территориальной целостности Армении»,- говорится в сообщении МИД.