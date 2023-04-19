Арарат Мирзоян представил Эрике Олсон подходы армянской стороны

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон обсудили вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанских отношений.
Пресс-служба МИД сообщила, что во встрече также принял участие старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе, сопредседатель Минской группы ОБСЕ Лу Боно.
«Арарат Мирзоян представил подходы армянской стороны к урегулированию ключевых вопросов, в том числе, к решению вопросов прав и безопасности армян Нагорного Карабаха для достижения всеобъемлющего и стабильного мира.
Министр подтвердил приверженность Армении мирному процессу, подчеркнув важность отказа Азербайджана от максималистких устремлений, агрессивной политики и воинственной риторики в отношении народа Нагорного Карабаха и территориальной целостности Армении»,- говорится в сообщении МИД.
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