Представители США и Франции обсудили диалог между Ереваном и Баку

Ереван /Медиамакс/. Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и генеральный секретарь МИД Франции Анна-Мария Дескот обсудили усилия по продвижению диалога между Арменией и Азербайджаном.

В сообщении Госдепартамента США говорится, что в телефонной беседе Шерман и Дескот обсудили ситуацию в Судане и заявили о «непоколебимой» поддержке Украины.