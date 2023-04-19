Представители США и Франции обсудили диалог между Ереваном и Баку - Mediamax.am

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Представители США и Франции обсудили диалог между Ереваном и Баку


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Ереван /Медиамакс/. Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и генеральный секретарь МИД Франции Анна-Мария Дескот обсудили усилия по продвижению диалога между Арменией и Азербайджаном.

В сообщении Госдепартамента США говорится, что в телефонной беседе Шерман и Дескот обсудили ситуацию в Судане и заявили о «непоколебимой» поддержке Украины.

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