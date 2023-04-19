Ваагн Хачатурян отбудет с официальным визитом в Литву - Mediamax.am

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Ваагн Хачатурян отбудет с официальным визитом в Литву


Фото: Пресс-служба президента РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Ваагн Хачатурян 18-20 апреля посетит Литву с официальным визитом.

Ваагн Хачатурян проведет встречи с президентом Литвы и другими руководителями, примет участие в открытии армяно-литовского бизнес-форума, сообщает пресс-служба президента.

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