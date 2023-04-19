Подчеркнута важность усилий США по установлению мира в регионе - Mediamax.am

1085 просмотров

Подчеркнута важность усилий США по установлению мира в регионе


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с зампомощника госсекретаря США Эрикой Олсон подчеркнул важность усилий США по установлению стабильности и мира в регионе.

Никол Пашинян подчеркнул важность последовательного развития тесного сотрудничества с США и продвижения повестки армяно-американского стратегического диалога.

 

В свою очередь Эрика Олсон отметила, что американская администрация придает большое значение развитию отношений с Арменией, в том числе, в экономической сфере.

 

Пресс-служба правительства сообщила, что Никол Пашинян и Эрика Олсон обсудили нагорно-карабахский конфликт, формирование механизма международного диалога между Степанакертом и Баку, гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе из-за незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирование региональных транспортных инфраструктур.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Апрель 19, 2023 11:43
Арарат Мирзоян представил Эрике Олсон подходы армянской стороны

В мире | Апрель 19, 2023 10:08
Численность населения Азербайджана превысила 10,1 млн

Внешняя политика | Апрель 19, 2023 09:20
Представители США и Франции обсудили диалог между Ереваном и Баку
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023