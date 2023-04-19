Подчеркнута важность усилий США по установлению мира в регионе

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с зампомощника госсекретаря США Эрикой Олсон подчеркнул важность усилий США по установлению стабильности и мира в регионе.

Никол Пашинян подчеркнул важность последовательного развития тесного сотрудничества с США и продвижения повестки армяно-американского стратегического диалога.

В свою очередь Эрика Олсон отметила, что американская администрация придает большое значение развитию отношений с Арменией, в том числе, в экономической сфере.

Пресс-служба правительства сообщила, что Никол Пашинян и Эрика Олсон обсудили нагорно-карабахский конфликт, формирование механизма международного диалога между Степанакертом и Баку, гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе из-за незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирование региональных транспортных инфраструктур.