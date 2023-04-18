Эрика Олсон начала встречи в Ереване

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Олсон обсудили сегодня в Ереване реализацию совместных армяно-американских программ и перспективы сотрудничества.

В аппарате Совета безопасности Армении отметила, что высоко оценивают динамику стабильного развития армяно-американских отношений, «о чем свидетельствует активизация взаимных визитов в последнее время».

Армен Григорян и Эрика Олсон подчеркнули важность дальнейшего укрепления армяно-американского сотрудничества, в том числе, в контексте обеспечения стабильности и мира в регионе.