Зампомощника госсекретаря США прибыла в Армению - Mediamax.am

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Зампомощника госсекретаря США прибыла в Армению


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Ереван /Медиамакс/. В Армению прибыла заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон.

По сообщению посольства США, она «встретится с официальными лицами Армении, в том числе, с премьер-министром Николом Пашиняном, представителями гражданского общества, чтобы обсудить двустороннее армяно-американское сотрудничество и поддержку США армяно-азербайджанских дипломатических переговоров, нацеленных на всеобъемлющее мирное соглашение».

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Зампомощника госсекретаря США прибыла в Армению
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