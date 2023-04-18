Зампомощника госсекретаря США прибыла в Армению

Ереван /Медиамакс/. В Армению прибыла заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон.
По сообщению посольства США, она «встретится с официальными лицами Армении, в том числе, с премьер-министром Николом Пашиняном, представителями гражданского общества, чтобы обсудить двустороннее армяно-американское сотрудничество и поддержку США армяно-азербайджанских дипломатических переговоров, нацеленных на всеобъемлющее мирное соглашение».
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