Мирзоян и Лавров встретились в Самарканде

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров встретились сегодня в Самарканде.

ТАСС сообщает, что по сообщению МИД России, дипломаты двух стран подчеркнули на встрече важность активизации процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений и обсудили дальнейшие контакты.

Сегодня Арарат Мирзоян находится с рабочим визитом в Узбекистане, где участвует в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.