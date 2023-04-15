Мирзоян и Лавров встретились в Самарканде

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров встретились сегодня в Самарканде.
ТАСС сообщает, что по сообщению МИД России, дипломаты двух стран подчеркнули на встрече важность активизации процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений и обсудили дальнейшие контакты.
Сегодня Арарат Мирзоян находится с рабочим визитом в Узбекистане, где участвует в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.
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