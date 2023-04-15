Армен Григорян встретился с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян проинформировал сегодня старшего советника Госдепартамента США по Кавказу Луиса Боно о провокации, совершенной Азербайджаном вблизи села Тех.
Григорян подчеркнул, что «единственная цель подобных шагов - свести на нет усилия, направленные на армяно-азербайджанские мирные переговоры».
В аппарате Совета безопасности сообщили, что Луис Боно подчеркнул необходимость предпринять конструктивные шаги и придерживаться мирного процесса во избежание дальнейшей эскалации.
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