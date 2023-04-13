Замена ВС пограничниками – «одно из переговорных предложений Еревана»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «замена вооруженных сил на армяно-азербайджанской границе пограничниками должна быть частью окончательного урегулирования».

Выступая на совместной пресс-конференции с Действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи, он сказал:

«Уверен, что передача контроля над границей пограничной службе значительно снизит вероятность новых конфликтов, в том числе - новых вторжений на территорию Армении. Это также часть обсуждаемого проекта мирного соглашения, по крайней мере, в виде наших предложений».

По его словам, такой механизм уже частично действует на некоторых участках армяно-азербайджанской границы.