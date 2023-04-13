«Община Западного Азербайджана» просит Блинкена поддержать «возвращение»

Ереван /Медиамакс/. «Община Западного Азербайджана» обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой «поддержать возвращение азербайджанцев на родину», под которой имеется в виду территория Армении.

В письме, которое цитирует «Интерфакс-Азербайджан», говорится, что «община» «считает важным закрепить право азербайджанцев на возвращение в Армению в соглашении Баку и Еревана», отмечая при этом, что «успех этих переговоров не может быть условием нашего возвращения».

«Проживание на своей Родине является исконным и неотъемлемым правом, и Армения обязана уважать это наше право, независимо от характера своих отношений с Азербайджаном и хода переговоров. Тот факт, что Армения имеет политические разногласия с Азербайджаном, не дает ей права изгонять этнических азербайджанцев и препятствовать их возвращению», - говорится в письме.