«Община Западного Азербайджана» просит Блинкена поддержать «возвращение» - Mediamax.am

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«Община Западного Азербайджана» просит Блинкена поддержать «возвращение»


Фото: flickr.com


Ереван /Медиамакс/. «Община Западного Азербайджана» обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой «поддержать возвращение азербайджанцев на родину», под которой имеется в виду территория Армении.

В письме, которое цитирует «Интерфакс-Азербайджан», говорится, что «община» «считает важным закрепить право азербайджанцев на возвращение в Армению в соглашении Баку и Еревана», отмечая при этом, что «успех этих переговоров не может быть условием нашего возвращения».

 

«Проживание на своей Родине является исконным и неотъемлемым правом, и Армения обязана уважать это наше право, независимо от характера своих отношений с Азербайджаном и хода переговоров. Тот факт, что Армения имеет политические разногласия с Азербайджаном, не дает ей права изгонять этнических азербайджанцев и препятствовать их возвращению», - говорится в письме.

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