Арарат Мирзоян: Минская группа существует, но ее работа заморожена

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что вопреки утверждениям Азербайджана, «Минская группа ОБСЕ существует, другой вопрос, что деятельность сопредседателей в настоящее время по объективным и субъективным причинам заморожена».

Как сообщает Sputnik Армения, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Северной Македонии, Действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

«Мы не можем руководствоваться азербайджанскими утверждениями, особенно учитывая то, что в их иногда бывают внутренние противоречия», - сказал глава МИД Армении.

Арарат Мирзоян отметил, что Азербайджан утверждает, что не существует не только Минской группы, но и Нагорного Карабаха и нагорно-карабахского конфликта.

Буяр Османи, в свою очередь, заявил, что работа Минской группы ОБСЕ может быть восстановлена при соответствующих обстоятельствах.

«ОБСЕ поддерживает Минскую группу. Организация информирована о различных точках зрения некоторых сторон на ее работу, а также об изменившихся геополитических обстоятельствах, динамике отношений между сопредседателями и отсутствии совместной работы. Однако я не могу отрицать, что формат Минской группы может быть необходим при наличии соответствующих условий. У организации есть много других инструментов и механизмов, которые можно использовать для поддержки мирного процесса между армянами и азербайджанцами», - сказал Буяр Османи.