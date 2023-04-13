Москва запросила разъяснения в связи с участием Армении в учениях НАТО - Mediamax.am

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Москва запросила разъяснения в связи с участием Армении в учениях НАТО


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Москва запросила у Еревана разъяснения в связи с участием Армении в совместных учениях с НАТО.

«С нашей реакцией мы определимся по получении ответа», - сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

 

«Безусловно, отказ Еревана от проведения маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности», - эти слова Захаровой приводит ТАСС.

 

Она отметила, что НАТО продолжает практику активного привлечения к своим маневрам стран-партнеров и стремится переформатировать оборонные комплексы этих государств, получить рычаги влияния на их внутренние и внешнеполитические процессы.

 

«Подобные действия НАТО ведут к дестабилизации ситуации в различных регионах, росту конфликтного потенциала, созданию новых разделительных линий», - заявила Мария Захарова.

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