Москва запросила разъяснения в связи с участием Армении в учениях НАТО

Ереван /Медиамакс/. Москва запросила у Еревана разъяснения в связи с участием Армении в совместных учениях с НАТО.

«С нашей реакцией мы определимся по получении ответа», - сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Безусловно, отказ Еревана от проведения маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности», - эти слова Захаровой приводит ТАСС.

Она отметила, что НАТО продолжает практику активного привлечения к своим маневрам стран-партнеров и стремится переформатировать оборонные комплексы этих государств, получить рычаги влияния на их внутренние и внешнеполитические процессы.

«Подобные действия НАТО ведут к дестабилизации ситуации в различных регионах, росту конфликтного потенциала, созданию новых разделительных линий», - заявила Мария Захарова.