Мирзоян представил Хогану подробности провокации Азербайджана - Mediamax.am

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Мирзоян представил Хогану подробности провокации Азербайджана


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дереком Хоганом обсудил вопросы региональной безопасности.

Как сообщила пресс-служба МИД, Арарат Мирзоян представил подробности провокации, совершенной азербайджанскими вооруженными силами в районе села Тех Сюникской области Армении, отметив, что «она стала очередным проявлением общей агрессивной политики Азербайджана и направлена в том числе на срыв усилий по продолжению мирных переговоров».

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