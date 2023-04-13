Мирзоян представил Хогану подробности провокации Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дереком Хоганом обсудил вопросы региональной безопасности.

Как сообщила пресс-служба МИД, Арарат Мирзоян представил подробности провокации, совершенной азербайджанскими вооруженными силами в районе села Тех Сюникской области Армении, отметив, что «она стала очередным проявлением общей агрессивной политики Азербайджана и направлена в том числе на срыв усилий по продолжению мирных переговоров».