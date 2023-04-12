В момент инцидента в общине Тех миссии ЕС «не было на месте»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что во время вчерашнего инцидента в Сюникской области наблюдательской миссии Евросоюза «не было на месте».
«Мы проинформировали миссию Евросоюза о провокации и обстреле, произведенном азербайджанской стороной из различных видов оружия в направлении военнослужащих и позиций ВС Армении. Сегодня ЕС подтвердил, что армянская сторона проинформировала о продолжающихся агрессивных действиях.
Они также отметили, что в тот момент они отсутствовали, но делали наблюдения. У них есть собственный механизм отчетности, они подотчетны Внешней службе ЕС в Брюсселе, не публично. У нас пока нет информации о том, что из себя представляет этот отчет», - сказал Арарат Мирзоян, выступая в парламенте.
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