В момент инцидента в общине Тех миссии ЕС «не было на месте» - Mediamax.am

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В момент инцидента в общине Тех миссии ЕС «не было на месте»


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что во время вчерашнего инцидента в Сюникской области наблюдательской миссии Евросоюза «не было на месте».

«Мы проинформировали миссию Евросоюза о провокации и обстреле, произведенном азербайджанской стороной из различных видов оружия в направлении военнослужащих и позиций ВС Армении. Сегодня ЕС подтвердил, что армянская сторона проинформировала о продолжающихся агрессивных действиях.

 

Они также отметили, что в тот момент они отсутствовали, но делали наблюдения. У них есть собственный механизм отчетности, они подотчетны Внешней службе ЕС в Брюсселе, не публично. У нас пока нет информации о том, что из себя представляет этот отчет», - сказал Арарат Мирзоян, выступая в парламенте.

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