ЕС призвал Армению и Азербайджан к сдержанности и активизации переговоров - Mediamax.am

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ЕС призвал Армению и Азербайджан к сдержанности и активизации переговоров


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Инцидент, произошедший в общине Тех 11 апреля, еще раз подчеркивает, что при отсутствии демаркации необходимо соблюдать линию границы 1991 года и отвести силы сторон на безопасное расстояние от этой линии во избежание повторения подобных случаев.

Об этом говорится в распространенном в среду в Брюсселе заявлении Внешнеполитической службы ЕС в связи с обострением ситуации на границе Азербайджана и Армении.

 

«Должны соблюдаться договоренности, достигнутые ранее, в том числе, обязательства, принятые в Праге в октябре 2022 года. ЕС призывает активизировать переговоры по демаркации границы и готов поддержать этот процесс.

 

Мы призываем к сдержанности и разрешению всех споров мирным путем. ЕС продолжает поддерживать эти усилия, в том числе, на высшем уровне, а также посредством миссии ЕС в Армении», - говорится в заявлении.

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