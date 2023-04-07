В беседе с Путиным Пашинян подчеркнул необходимость последовательности действий миротворцев - Mediamax.am

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В беседе с Путиным Пашинян подчеркнул необходимость последовательности действий миротворцев


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в телефонной беседе обсудили продолжающийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, возникший в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора.

Правительство Армении сообщило, что в контексте преодоления кризиса в Нагорном Карабахе премьер-министр подчеркнул важность осуществления последовательных шагов российской миротворческой миссией.

 

В ходе телефонной беседы состоялся также обмен мыслями об армяно-российских отношениях и связанными с ними другими развитиями.

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