В беседе с Путиным Пашинян подчеркнул необходимость последовательности действий миротворцев

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в телефонной беседе обсудили продолжающийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, возникший в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора.

Правительство Армении сообщило, что в контексте преодоления кризиса в Нагорном Карабахе премьер-министр подчеркнул важность осуществления последовательных шагов российской миротворческой миссией.

В ходе телефонной беседы состоялся также обмен мыслями об армяно-российских отношениях и связанными с ними другими развитиями.