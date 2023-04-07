Азербайджан объявил четырех сотрудников посольства Ирана персонами нон грата

Ереван /Медиамакс/. Четверо сотрудников посольства Ирана в Азербайджане объявлены персонами нон грата «из-за их деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом».
В заявлении МИД Азербайджана говорится, что им предписано покинуть страну в течение 48 часов.
6 апреля посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в МИД, где ему было выражено резкое недовольство «провокационной деятельностью Тегерана в отношении Азербайджана».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.