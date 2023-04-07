Азербайджан объявил четырех сотрудников посольства Ирана персонами нон грата - Mediamax.am

628 просмотров

Азербайджан объявил четырех сотрудников посольства Ирана персонами нон грата


Фото: https://eurasianet.org/


Ереван /Медиамакс/. Четверо сотрудников посольства Ирана в Азербайджане объявлены персонами нон грата «из-за их деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом».

В заявлении МИД Азербайджана говорится, что им предписано покинуть страну в течение 48 часов.

 

6 апреля посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в МИД, где ему было выражено резкое недовольство «провокационной деятельностью Тегерана в отношении Азербайджана».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Регион | Апрель 7, 2023 14:11
Турция призвала Азербайджан и Армению к скорейшему заключению мирного договора

Внешняя политика | Апрель 7, 2023 13:42
В беседе с Путиным Пашинян подчеркнул необходимость последовательности действий миротворцев

Внешняя политика | Апрель 7, 2023 10:08
Азербайджан объявил четырех сотрудников посольства Ирана персонами нон грата
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2023