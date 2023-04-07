Лавров и Чавушоглу «детально проработают углубление сотрудничества в Закавказье»

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу планируют «детально проработать вопросы углубления сотрудничества в Закавказье».

В комментарии МИД РФ к предстоящим 6-7 апреля переговорам Сергея Лаврова с турецким коллегой, в частности, говорится:

«Планируется детально проработать вопросы углубления сотрудничества в Закавказье, в том числе возобновления отношений между Арменией и Турцией, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтного восстановления региона».