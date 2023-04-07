Лавров и Чавушоглу «детально проработают углубление сотрудничества в Закавказье» - Mediamax.am

1022 просмотров

Лавров и Чавушоглу «детально проработают углубление сотрудничества в Закавказье»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу планируют «детально проработать вопросы углубления сотрудничества в Закавказье».

В комментарии МИД РФ к предстоящим 6-7 апреля переговорам Сергея Лаврова с турецким коллегой, в частности, говорится:

 

«Планируется детально проработать вопросы углубления сотрудничества в Закавказье, в том числе возобновления отношений между Арменией и Турцией, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтного восстановления региона».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Апрель 6, 2023 11:35
«Нам нужны крепкие нервы и выдержка», заявил Пашинян

Внешняя политика | Апрель 6, 2023 10:29
Лавров и Чавушоглу «детально проработают углубление сотрудничества в Закавказье»

Внешняя политика | Апрель 6, 2023 10:09
По словам Захаровой, «мяч находится на стороне Еревана»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2023