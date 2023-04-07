По словам Захаровой, «мяч находится на стороне Еревана» - Mediamax.am

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По словам Захаровой, «мяч находится на стороне Еревана»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. В Москве считают, что в вопросе размещения на территории Армении миротворцев ОДКБ «мяч находится на стороне Еревана».

«Как уже отмечал Сергей Лавров, российская сторона удовлетворена тем, что Армения сохраняет заинтересованность принять миротворцев ОДКБ. Убеждены, что этот шаг будет способствовать стабилизации ситуации в регионе. И Россия, и другие союзники к нему готовы.

 

Такие решения согласуются и утверждаются в ОДКБ на высшем уровне – решением Совета коллективной безопасности. Что касается сроков, то здесь всё зависит от армянских коллег. Как только они будут готовы, мы сможем вернуться к предметной работе по закреплению конкретных модальностей наблюдательной миссии Организации. Так что мяч на стороне Еревана», - сказала на брифинге пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

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По словам Захаровой, «мяч находится на стороне Еревана»
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