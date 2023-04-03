Мирзоян: Азербайджан нарушает все пункты заявления от 9 ноября 2020 года

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «Азербайджан продолжает разжигать ненависть и вести воинствующую риторику на самом высоком уровне, а также осуществлять систематические агрессивные действия и удерживать под оккупацией около 150 квадратных километров суверенной территории Армении».

Выступая в Бухаресте на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску, Арарат Мирзоян заявил, что незаконное блокирование Лачинского коридора - не единственное явное нарушение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

«Практически нет ни одного пункта заявления, которое не было бы нарушено Азербайджаном. Наряду с удержанием армянских военнопленных в качестве заложников, требованиями об экстерриториальном коридоре через суверенную территорию Армении, Азербайджан не обеспечивает возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев», - сказал министр.

Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость направления в Лачинский коридор и Нагорный Карабах международной миссии по установлению фактов.