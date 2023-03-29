Главы МИД России и Ирана проведут переговоры в Москве

Ереван /Медиамакс/. 29 марта в Москве состоятся переговоры министров иностранных дел России и Ирана Сергея Лаврова и Хоссейна Амирабдоллахиана.

В сообщении МИД РФ о предстоящей встрече, в частности, говорится:

«Встреча станет продолжением регулярного интенсивного диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран. В минувшем году министры очно встречались пять раз, провели девять телефонных разговоров. 13 марта также состоялись переговоры по телефону. Планируется обсуждение широкого круга вопросов международной, региональной и двусторонней повестки дня».

«Главы внешнеполитических ведомств обсудят обстановку в Афганистане, Закавказье, зоне Персидского залива, Йемене, а также ближневосточное урегулирование. Предполагается обсудить перспективы оздоровления обстановки на Ближнем Востоке в свете объявленного восстановления отношений между дружественными нам Ираном и Саудовской Аравией», - говорится в сообщении.