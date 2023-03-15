Расмуссен: ЕС должен заставить Азербайджан снять блокаду

Ереван /Медиамакс/. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сообщил, что посетил сегодня Лачинский коридор, который является «единственной дорогой, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром».

«В декабре прошлого года он был заблокирован азербайджанцами. С тех пор ни гражданский, ни коммерческий транспорт не может добраться до Нагорного Карабаха. В результате 120 000 жителей остались без основных товаров и услуг, в том числе - жизненно необходимых лекарств и медицинских услуг.

Европа не может закрывать глаза на гуманитарный кризис, происходящий у наших границ. ЕС должен использовать свои отношения с Азербайджаном и подтолкнуть его к снятию блокады и выполнению своих международных обязательств.

Если мы этого не сделаем, гуманитарные риски могут превратиться в гуманитарную катастрофу»,- заявил Андерс Фог Расмуссен.