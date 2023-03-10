Захарова заявила, что «активное участие Еревана» способствовало бы деэскалации

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что «деэскалации нынешней напряженности способствовало бы активное участие официального Еревана в поиске взаимоприемлемых развязок».

Захарова сказала об этом на брифинге, комментируя новые угрозы Азербайджана в отношении Арцаха.

«Воинственная риторика с любой из сторон контрпродуктивна. Она не помогает продвижению мирной повестки. Исходим из того, что Баку и Ереван должны неукоснительно соблюдать все положения трехсторонних договоренностей на высшем уровне, в том числе относительно обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе и использования Лачинского коридора. Считаем также, что деэскалации нынешней напряженности способствовало бы активное участие официального Еревана в поиске взаимоприемлемых развязок», - заявила официальный представить МИД России.