США стремятся лишить Эрдогана власти, заявил турецкий политик - Mediamax.am

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США стремятся лишить Эрдогана власти, заявил турецкий политик


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что США предпринимают попытки вмешаться в ход намеченных на середину мая выборов в Турции, чтобы лишить власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«За 80 дней до выборов начался новый этап в планах США по свержению правительства Партии справедливости и развития. Предстоящие выборы в конечном счете являются выбором между Турцией и империализмом США», - заявил он в интервью ТАСС.

 

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Лидер партии «Родина» напомнил, что в последние месяцы в западных СМИ стали активно публиковаться статьи, в которых резко критикуется политика турецкого лидера.

 

Медиамакс напоминает, что в марте 2007 года турецкий националист Догу Перинчек был осужден в Швейцарии после того как назвал Геноцид армян «международной ложью».

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