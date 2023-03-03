США стремятся лишить Эрдогана власти, заявил турецкий политик

Ереван /Медиамакс/. Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что США предпринимают попытки вмешаться в ход намеченных на середину мая выборов в Турции, чтобы лишить власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
«За 80 дней до выборов начался новый этап в планах США по свержению правительства Партии справедливости и развития. Предстоящие выборы в конечном счете являются выбором между Турцией и империализмом США», - заявил он в интервью ТАСС.
Лидер партии «Родина» напомнил, что в последние месяцы в западных СМИ стали активно публиковаться статьи, в которых резко критикуется политика турецкого лидера.
Медиамакс напоминает, что в марте 2007 года турецкий националист Догу Перинчек был осужден в Швейцарии после того как назвал Геноцид армян «международной ложью».
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