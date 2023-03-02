Мэр Стамбула сомневаентся в победе Эрдогана на предстоящих выборах

Ереван /Медиамакс/. Мэр Стамбула и один из возможных кандидатов от оппозиции на предстоящих выборах президента Турции Экрем Имамоглу заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган не сможет одержать победу на них.

Как сообщает ТАСС, Имамоглу сказал в интервью телеканалу Habertürk.

«Я буду работать в рамках того решения, которое примут лидеры шести оппозиционных партий. Думаю, что правительство не сможет победить на выборах. Кто бы ни был кандидатом от оппозиции, мы одержим победу».

Ожидается, что сегодня будет названо имя кандидата, который будет участвовать в выборах от объединенной оппозиции. Наиболее вероятным кандидатом считается лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.